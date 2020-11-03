"Хочет строить полноценную семью": Дмитрий Киселев рассказал о детях Сноудена в России

Ведущий «Вестей недели» выразил свое отношение к просьбе экс-агента ЦРУ о получении российского гражданства.

Беглый сотрудник ЦРУ (Центрального разведывательного управления) и АНБ (Агентства национальной безопасности) Эдвард Сноуден подал заявление на получение российского гражданства. В 2013 году он предал огласке сведения об электронной слежке американских спецслужб, после чего получил убежище в России, спасаясь от преследований властей США.

Сноуден живет в Москве в трехкомнатной квартире с женой-американкой (33-летней акробаткой Линдси Миллс), ходит в музеи, оперу и удивляется тому, как его адвокату удается доставать билеты в ложу Большого театра.

Сейчас адвокат Сноудена – Анатолий Кучерена, занят оформлением документов для российского гражданства своего друга и клиента: «Эдвард с супругой ожидают рождение малыша в середине – конце декабря. Ребенок по месту рождения получит российское гражданство», – заявил поверенный Сноудена.

Нужно ли Сноудену дать гражданство России? С этим вопросом Sobesednik.ru обратился к ведущему «Вестей недели», гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Дмитрий Киселев // Фото: Global Look Press

– Почему бы и не дать? – рассуждает телеведущий. – Сноуден тихо живет в России, не нарушает законов, относится уважительно к нашему государству.

Прекрасно! – считает Киселев. – Пусть будет Сноуден гражданином России. Не вижу каких-то проблем, честно говоря.

– Не возникнет ли по этой причине у России очередная дипломатическая проблема с американцами?

– Все проблемы с американцами уже возникли. Хуже не будет. Или будет хуже, но не из-за Сноудена. Мне кажется, надо успокоиться и выдержать эту гуманитарную линию, предоставить человеку права гражданина Российской Федерации. Это спокойная тема, в ней нет элементов скандальности, я их не вижу.

– В 2019 году Сноуден заявлял, что власти США аннулировали его американский паспорт, поэтому он находится в РФ в «ловушке». Сноуден со своей просьбой о гражданстве из-за рождения ребенка в России у вас не вызывает жалость?

– Нет. Он лишь вызывает уважение. Он хочет строить полноценную семью.

Наверное, первенец-сын может быть и не последним ребенком у него тут. Дай Бог здоровья каждому.

Сноуден скорее героического склада. Он очень многим пожертвовал и реально рисковал жизнью. А сейчас у него все хорошо в России. Он приобрел здесь безопасность. Это первая потребность человека.

Россия – безопасная страна. Мы сейчас это видим, – отмечает Киселев. – Что творится вокруг – от Киргизии до Америки, от Белоруссии до Франции. Так что Россия – здесь уверенный остров безопасности современной цивилизации. Можно только порадоваться за Сноудена, за то, что он здесь.

– Кто следующий, на ваш взгляд, в очереди на российское гражданство?

– Не знаю, нам нужно в первую очередь позаботиться о наших соотечественниках, о жителях Донбасса, например. Там застопорилась первоначальная кампания по выдаче российских паспортов. Его там получили всего порядка 350 тысяч из, как минимум, 1,5 миллионов желающих. Дело не в звездах.