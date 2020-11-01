Блогера оштрафовали за критику Конституции без достаточных аргументов

Блогер Алексей Федоров был оштрафован на 30 тысяч рублей за критику Конституции в одном из своих роликов. Ему вменили часть 3 статьи 20.1 КоАП и признали виновным в неуважении к Основному закону. Такое решение вынес кемеровский районный суд, передает «МБХ Медиа».

В своем ролике блогер упомянул Конституцию четыре раза, в частности, назвав её «продажной». Таким образом он выразил своё несогласие с принятием поправок, внесенных Владимиром Путиным. Федоров уверен, что, учитывая количество протестующих в Хабаровске, за них не могли проголосовать 70-65% населения.

Суд счет, что в опубликованном материале «имеется негативная оценка Конституции», при этом «обоснования негативной оценки не имеется».