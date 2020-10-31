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30 октября, пятница

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29 октября, четверг

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Прогноз астролога на 2021 год: Война в Карабахе затянется на 10 лет, в США будет кризис

Общество
17:13, 31 октября 2020

Прогноз астролога на 2021 год: Война в Карабахе затянется на 10 лет, в США будет кризис
Global Look Press
Global Look Press

Экстрасенс рассказала, что нас ждет в будущем году и сбудется ли предсказание Ванги о пяти двойках – страшном дне 22.12.2020. 

Все ближе ночь с 21 на 22 декабря, когда состоится парад двух планет – тесное соединение Юпитера и Сатурна. Говорят, при таком параде супергигантов могут произойти мощные землетрясения, цунами, извержения вулканов. Ко всему прочему, провидица Ванга предсказывала страшные дни человечеству: «Самый опасный день для всего мира – день, когда в одном месте соберутся пять двоек». В феврале мы «страшную дату» пережили. Что будет 22.12.2020 – неизвестно. 

– Я бы здесь сделала позитивный прогноз, – успокаивает астролог Светлана Проскурякова, звезда проекта «Экстрасенсы ведут расследование» и участница первого сезона «Битвы экстрасенсов». – Да, 2020 год был очень сложным, ни одного спокойного периода не было. Дело в том, что Юпитер и Сатурн, так называемые хронократоры, в древней Греции считали определяющими жизнь общества. Они давали направление социальных тенденций. Раз в 20 лет они соединяются. Сейчас будет особенное соединение, так как начинается эпоха воздуха. Они будут соединяться каждые 20 лет в стихии воздуха, так будет продолжаться 200 лет, что очень важно. 

Плюс ко всему, дело не только в их соединении, – считает астролог. – 21 декабря – это ведь еще день зимнего солнцестояния, там подряд идут три дня. Но даже если это все совпадает, это не обязательно означает конец света. Знаете, сколько уже было «концов света»! 

Здесь скорее я вижу ознаменование новой эпохи, – объясняет Проскурякова. – Фраза Ванги «Что-то отжившее, старое умрет» будет касаться не конкретно людей как физических лиц, а норм жизни, отживших представлений. В ближайшие 200 лет у нас будут другие принципы, другая система ценностей. 

– Можно уже говорить о 2021-м? Чего нам ждать? Победим ли мы коронавирус, закончится ли коронакризис? 

– В данный момент мы действительно проходим через кризис, и он еще пару лет никуда не уйдет. Но мы входим в новую эпоху. Массовую истерию, которую я видела в 2020 году (и она случилась в виде пандемии), в 2021 году я не вижу. Могут быть локальные военные конфликты или протесты, но не более того. 

По нумерологии и астрологии этот год будет управляться Сатурном и пятеркой. Сатурн – планета серьезная, а пятерка означает творчество. Нужно будет относиться ко всему серьезно, без шуток. Халявы ждать не нужно, важно трудиться. Это касается и быка, чей год сейчас грядет: бык упорный, настойчивый. Кто умеет трудиться, у кого есть творческое мышление, тот в новом году выиграет. 

Могу сказать, что в следующем году будет кризис Америки и Европы на фоне терактов, миграции. Они будут расхлебывать последствия еще 2 года, – добавляет астролог. – Если говорить о Карабахском конфликте, думаю, он перейдет в хроническую форму лет на 10 точно. 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Нагорный Карабах

Рубрика: Общество

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