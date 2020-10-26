В столичное метро нельзя будет попасть с температурой выше 37,5°С

Департамент транспорта Москвы заявил, что вскоре на входе в метрополитен появятся специальные тепловизоры и все, у кого температура окажется выше 37,5°С не смогут воспользоваться подземкой. Их просто не будут пускать.

«Если она [температура] повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.

Также тепловизоры будут установлены на автовокзалах, автостанциях и на станциях Московского центрального диаметра (МЦД). Как писало на прошлой неделе «РИА Новости», на всех станциях метро появилось более 400 тепловизоров.

Агентство не поясняет, кто будет отвечать за выполнение распоряжения дептранса и как должны будут перемещаться по городу люди, которых на этом основании не пустили в метро. Не приводятся и ссылки на законы или подзаконные акты, которые бы позволяли отказывать людям в проезде на общественном транспорте из-за высокой температуры.

Температура тела человека может быть повышена в течение очень длительного времени без каких-либо видимых причин, это состояние называют субфебрильной температурой. Причиной такого состояния может быть целый ряд различных заболеваний, в частности, у женщин его может вызвать климакс.

Ранее столичные власти заявляли, что не будут пускать в метро людей без перчаток, однако этого не произошло: такое ограничение вводили лишь в единичных случаях на отдельных станциях метро.