В Москве открылись два пункта выдачи термонаклеек на одежду для людей с деменцией

Фонд помощи людям с деменцией и их родственникам «Альцрус» открыл в Москве два пункта выдачи термонаклеек.

На информационных стикерах, крепящихся к одежде, нанесена надпись: «Помогите мне вернуться домой». Одноименная программа была придумана в фонде «Виктория» в Калининграде в партнерстве с поисковым отрядом «Лиза Алерт».

В наклейку вшит QR-код, по которому можно считать информацию о конкретном человеке с деменцией: имя, возраст, особое состояние, координаты родственников. Стикер крепится к одежде человека на случай, если он покинет жилье.

Каждому участнику выдается четыре одинаковые термонаклейки.

Для присоединения к программе необходимо написать о желании получить наклейки на адрес findme@alzrus.org. Материалы выдаются 4-5 дней в неделю в период с 11 до 17 часов недалеко от станций метро Бабушкинская и Полежаевская. Подробную информацию можно узнать по ссылке.