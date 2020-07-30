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В Сети состоялась премьера интерактивного сериала о волонтерах "Лиза Алерт"

Общество
13:54, 30 июля 2020

В Сети состоялась премьера интерактивного сериала о волонтерах "Лиза Алерт"
Скриншот с видео на YouTube
Скриншот с видео на YouTube

К 10-летию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» подготовлен интерактивный сериал о работе команды, пишет Агентство социальной информации.

Всего снято четыре серии. На сайте «Найден-жив.рф» и в соцсетях «Лиза Алерт» уже можно увидеть первую серию. 

В сюжете пятилетний мальчик Костя едет с родителями на отдых в лесу. Вместе с отцом они отправились за хворостом неглубоко в лес. Во время заготовки мальчик получил занозу в палец и папа отправил его обратно к машине. Позже выясняется, что Костя к машине не вернулся.

Сериал интерактивный. Зрителю предлагается принять участие в подборе одежды для поисковой операции, выбрать радиус поиска и выстроить логистику. Все это повлияет на успешность операции.

В картине задействованы настоящие поисковики отряда. Роль координатора поисковой группы исполнил член попечительского совета фондов «Галчонок» и «Подари жизнь», актер Артур Смольянинов.

Режиссером сериала стала Ольга Арлаускас. «Ребята из отряда играли, по сути, самих себя. И мне становилось неловко, когда я видела, что между дублями они продолжают дистанционно поиски, реальные поиски! Они организуют людей, машины, технику», — рассказывает Арлаускас.

Рубрика: Общество

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