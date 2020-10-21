40% организаций жалуются на недостаток рабочей силы из-за отъезда мигрантов

Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров заявил, что в России наблюдается дефицит курьеров. Он уточнил, что сейчас выросло количество заказов в интернет-магазинах, но при этом на рынке курьеров не прибывает кадров.

Также, по словам Захарова, среди работодателей идет серьезная борьба за таксистов. Все это прямо коррелирует с отъездом трудовых мигрантов, пишут «Ведомости».

Исследование Центра стратегических разработок свидетельствует о том, что уже сейчас 40% компаний жалуются на недостаток рабочей силы. По прогнозу Центра, из-за оттока трудовых мигрантов примерно 15% предприятий будут вынуждены срочно искать сотрудников.

Согласно версии Алексея Захарова, положительным образом эта история может закончится для регионов, где останутся те, кто уже наработал опыт и связи в столице.

Ранее сообщалось, что Госдума ратифицировала соглашение об учете трудового стажа для трудовых мигрантов среди граждан ЕАЭС.