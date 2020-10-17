Продолжение карабахского конфликта и акций в Хабаровске. Новости к утру 17 октября

Мэрия города Хабаровска сообщает, что у здания краевого правительства на ежедневную акцию протеста в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала собрались около 500 человек. Это аналогично числу участников прошлой недели, когда акция впервые была прекращена силовыми методами.

В самом движении же настаивают, что на акцию вышло не менее тысячи человек, пишет «Интерфакс». Городские власти отмечают, что на неделе было рассмотрено порядка 40 материалов по участию в несанкционированных акциях, люди привлечены к административной ответственности.

Скоро настанет сотый день протестов после ареста главы региона. Ранее хабаровские журналисты попросили выразить солидарность с ними после того, как одного из их коллег вывезли в лес, где его избивали и стреляли под ноги, требуя согласиться на сотрудничество.

Продолжается обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджану и Баку не удается перейти к правовым формам столкновения. Минобороны Азербайджана заявил об обстреле со стороны ВС Армении по территориям за пределами боевых действий.

«Вновь грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, ВС Армении 17 октября с утра обстреливают территории Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов», — заявили в ведомстве.

В Минобороне Армении отрицают обвинения в обстреле территорий Азербайджана.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, чтобы дать разъяснение о целесообразности перчаточного режима в некоторых регионах.

Фадеев ссылается на специалистов, которые полагают, что такая форма профилактики заражения коронавирусом не только бесполезна, но еще и вредна, поскольку длительное ношение перчаток увлажняет эпидермис и способствует развитию бактерий на коже. К тому же, граждане используют одноразовые перчатки многократно, что усугубляет ситуацию.