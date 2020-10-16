Издание Ирины Славиной Koza.press продолжит работу

Дочь главреда нижегородского портала KozaPress Ирины Славиной продолжит дело матери, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на открытое заявление семьи погибшей журналистки.

Маргарита Мурахатаева (дочь Ирины) заявила, что семейство «будет предпринимать все необходимые действия, чтобы "Коза" соответствовала тем высоким профессиональным и этическим стандартам, заданным Ириной Славиной».

Также в семье погибшей заявили, что расценивают преследование Ирины на протяжении последних лет как системное давление со стороны власти. В частности, перечисляются суды, обыски, штрафы и различные обвинения.

«Мы считаем, что непосредственную ответственность за то, что произошло, несут лица, организовавшие и осуществлявшие давление на Ирину. Семья будет добиваться привлечения к ответственности виновных и предпринимает все необходимые шаги в юридической плоскости», — говорится в заявлении.

Напомним, Ирина Славина 2 октября совершила самоубийство у здания МВД в Нижегородской области.

"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию"

Репортаж из Нижнего Новгорода с места трагического события

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)