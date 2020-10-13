Барщевский призвал штрафовать на 30 тысяч за нарушение ограничений из-за коронавируса

В интервью Sobesednik.ru юрист Михаил Барщевский заявил, что «власть должна проявить абсолютную жесткость» в борьбе с пандемией.

Пенсионерам старше 65 лет московские власти не рекомендуют выходить на улицу, 30% столичных работников правительство Собянина обязало перевести на удаленку. Аналогичные меры введены и в некоторых других регионах России. Рост числа заболевших ковидом, смертность от коронавируса растут с каждым днем. Власть реагирует все новыми ограничениями.

О юридической стороне борьбы с пандемией Sobesednik.ru поговорил с Михаилом Барщевским, полномочным представителем правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях.

– Наше народонаселение не отличается дисциплинированностью, и это большая проблема, – подчеркивает Михаил Юрьевич. – Я вчера ехал по Москве и видел такую картинку: бар или кафе, возле входа на улице стоит буквально толпа молодежи – человек 30-40. Без масок. Они даже не покурить вышли — они стоят в очереди в это кафе! Сто процентов, что среди них есть 2-3 человека, болеющих коронавирусом. Соответственно, через 2-3 дня 15 человек из этой компании заболеют. Скорее всего, никто из них не помрет. Но из их родителей, бабушек и дедушек 5-6 человек помрут. Но парни и девушки, стоящие у входа в кафе, об этом не думают. Просто не думают! У них просто свободный вечер, они молодые, они гуляют...

К сожалению, любая борьба с эпидемиями во всем мире всегда вызывала применение властью карательных мер. Жестких мер.

Население ни одной страны не способно бороться с пандемией, – признает юрист. – Поэтому власть, с моей точки зрения, должна проявлять здесь абсолютную жесткость. Можно обсуждать конкретные меры – пропускной режим, карантин…

Но опять-таки вчера мимо меня проезжает трамвай. В трамвае народу немного, человек 10. Но в масках – трое. К русскому авосю прибавилась еще одна вещь: «Я же весной не заболел. Ну значит, и сейчас не заболею». Это очень распространенное, так сказать, рассуждение. «Да у меня наверняка антитела есть!» – «Почему у тебя есть антитела?!» – «Ну, не знаю, но должны быть уже антитела». Почему?.. Вот мне подобные сентенции очень часто приходится слышать.

Власть на то и власть, чтобы спасать собственных граждан. Поэтому я приветствую любые самые жесткие меры.

– А сами вы какую бы меру в первую очередь предложили сегодня?

– Штраф за нарушение установленных правил во время эпидемии – минимум 30 тысяч рублей! (Сейчас нарушители масочного режима могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. – Прим. Sobesednik.ru).

– Вы сказали про авось, а я вот наблюдаю другую картину. В результате моего личного опроса мнений разных людей о пандемии оказалось, что у них одна основа: всё это «фейк и заговор власть имущих против народа». Просьба обосновать остается без ответа. Что с этим делать?

– С этим ничего нельзя сделать. В любой популяции таких людей 90%.

Очень полезно было бы тем, кто отрицает ковид, съездить на любое московское кладбище навестить родственников и заодно посмотреть количество свежих могил. Очень хорошо действует!

– Михаил Юрьевич, практический вопрос: надо ли носить с собой паспорт тем, кто младше 65 лет и не страдает хроническими заболеваниями?

– Паспорт в России и тем более в столице надо носить с собой вообще всегда. Паспорт или водительские права.