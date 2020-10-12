"Часть Москвы будет затоплена": Делягин предрек столице крупнейшую бактериологическую катастрофу

Вторая волна коронавируса и возможное введение властями новых ограничительных мер, удаленка, дистанционный режим работы, пропускной режим, школьные каникулы, рост заболеваемости – все эти тезисы уже настолько глубоко въелись в сознание каждого россиянина, что начинает казаться, словно граждане засыпают и просыпаются с указанными словами на устах. Куда меньше остальных повезло жителям российской столицы – крупнейший город страны, туристический, экономический и культурный центр, высокая плотность населения – не удивительно, что Москва традиционно находится на передовой по росту статистики заболеваемости и по риску ограничения прав и свобод граждан в случае введения карантина.

Между тем у москвичей буквально «под носом» зреет проблема, которая может проявить себя с еще более серьезными последствиями. Об этом рассказал известный российский экономист, политик и публицист Михаил Делягин, обративший внимание на публикацию издания «Новый день», рассказавшем о проблемах, связанных со строительством Северо-восточной хорды вдоль Люберецкого коллектора, которое якобы может грозить мощной бактериологической катастрофой.

«Недавно СМИ опубликовали замечательную статью о том, что северо-восточную хорду в Москве на протяжении трех километров умудрились проложить аккуратно над канализационным коллектором, который, к слову, обеспечивает 45% территории Москвы.

Что это означает? От трассы всегда идет вибрация, поэтому автомобильная трасса, тем более такая мощная, должна пересекать коллектор под прямым углом. Когда на протяжении трех километров при нарушения всех технических норм трасса идет прямо над коллектором – вибрация передается, коллектор разрушается.

Если коллектор разрушится, то часть Москвы будет затоплена, причем затоплена не абы как, как мы привыкли наблюдать после каждого дождя – часть Москвы будет затоплена фекалиями. Это будет бактериологической катастрофой – о коронавирусе мы с вами сразу забудем. Причем масштабы рискуют протянуться на всю центральную часть России, не только на Москву. Также 45% Москвы могут остаться без водопровода и канализации», – сокрушается Михаил Делягин в эфире радиостанции «Аврора».