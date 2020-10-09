В Москве девушка пыталась продать дочь за 300 тысяч рублей

В столице заведено уголовное дело на 25-летнюю девушку за попытку продать ребенка, находящегося в беспомощном состоянии, пишет портал «Милосердие».

На объявление о продаже ребенка в интернете обратили внимание волонтеры движения по борьбе с рабством «Альтернатива». Именно они и договорились о «покупке». При этом молодую мать предупреждали, что ребенок будет передан в неблагоприятные условия для криминальной деятельности.

«В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей денежных средств в размере 300 тыс. рублей», — пишет Следственный комитет.

Встреча прошла в одном из кафе. Девушка получила деньги, отдала ребенка и написала расписку, после чего была задержана. В ее личной переписке с сестрой были обнаружены сообщения, где девушка пишет, какие сапоги она купит после продажи ребенка.

Известно, что ребенку была неделя от роду. Сейчас девочка передана в государственное учреждение, а после будет передана на удочерение.

Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» после обращения омбудсмена заблокировала сообщество, где публиковались предложения по продаже детей.