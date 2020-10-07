У Чубайса нашли коронавирус. Он продолжает работать на самоизоляции

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

Руководитель госкорпорации написал, что после своего возвращения из командировки он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Он отмечает, что это лишний раз подтверждает правильность сохранения дистанционной занятости в офисах российских компаниях.

«Компания продолжает работать на удаленке. Лишний раз убедился в правильности этого решения. Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — пишет Чубайс.

Также чиновник заявил, что его состояние сейчас в норме. Его не стали госпитализировать, вместо этого он ушел на самоизоляцию и продолжает работать: «Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — добавил он.