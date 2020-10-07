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Голунов о данных ТАСС про амфетамин в его крови: "Было бы неплохо научиться читать"

Общество
12:06, 07 октября 2020

Голунов о данных ТАСС про амфетамин в его крови: "Было бы неплохо научиться читать"
Иван Голунов // фото: агентство «Москва»
Иван Голунов // фото: агентство «Москва»

Журналист «Медузы» Иван Голунов опроверг информацию, полученную ТАСС от некого источника. Он пояснил, что следы амфетамина в экспертизе были получены от контрольного образца человека, который употреблял наркотик. С самим расследователем это никак не связано. Он также уверен, что такой слив в агентство организовала защита одного из полицейских, которых судят за подброс наркотиков.

«Адвокатам экс-полицейского Ляховца, организовавшего мне подброс наркотиков, было бы неплохо научиться читать. Во время экспертизы крови также были использованы два контрольных образца: человека не употребляющего наркотики и человека употребляющего амфетамин. У меня в крови обнаружены: кофеин, теобромин, никотинамид. А амфетамин был обнаружен в контрольном образце», — написал он в своем Telegram.

Как обращает внимание РБК, данные ТАСС также опровергли и адвокаты Голунова Сергей Бадамшин и Олег Елисеев. Последний назвал это «информационным вбросом».

Представители ТАСС, опубликовавшего спорную информацию без её подтверждения другими источниками, на эти заявления пока не отреагировали. 

Напомним, что все обвинения с Ивана Голунова были сняты вскоре после начала расследования. Полицейские, обвиняемые в фальсификации улик против него, находятся под следствием и уволены из внутренних органов.

Теги: #Дело Ивана Голунова

Рубрика: Общество

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