"Очень важный вещдок": Навальный потребовал вернуть ему одежду, изъятую в Омске

Алексей Навальный, находящийся на лечении в Берлине, потребовал от российских силовых органов вернуть его одежду.

«Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», – говорится в сообщении на сайте политика.

Навальный подчеркнул, что уголовное дело по его отравлению в России так и не заведено.

«Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу», – отметил он, отметив, что одежда является важным вещественным доказательством.

«Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок», – подчеркнул он.