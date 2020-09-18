Создатель "Новичка": Яд в бутылку Навальному могли налить только кретины. Погиб бы весь отель

Новую версию об отравлении Алексея Навального посредством воды в бутылке Sobesednik.ru обсудил с химиком Леонидом Ринком.

Алексей Навальный постепенно приходит в себя после того, как 10 сентября он вышел из комы, а 14 сентября – отключен от аппарата ИВЛ. Алексей уже встает, может говорить. Начнутся ли теперь подвижки в расследовании громкого отравления, Sobesednik.ru спросил у химика, одного из создателей Новичка Леонида Ринка.

Леонид Ринк

– Насколько характерно сейчас выглядит Навальный для человека, отравленного «Новичком»?

– По тому, что мы видим, я бы сказал: не характерно. Нет миоза – сокращения зрачков, нет судорог.

Миоз – это самый характерный признак отравления «Новичком», который возникает даже из-за самой крохотной концентрации этого яда. Причем миоз развивается такой, что Навальный бы просто не сел в самолет и не дошел там до туалета – он бы просто ничего не видел.

– Бутылку с водой, в которой, предположительно, и находился «Новичок» для Навального, отправили в Германию на анализ. Как по-вашему, подтвердится наличие боевого яда?

– Это я вообще не понимаю…

Что за придурки, которые оставляют бутылки с раствором «Новичка», да еще так его наливают, что снаружи все остается! Это предел кретинизма!

Если ты понимаешь, что делаешь опасное дело – и для самого себя тоже! – и льешь так, что все проливается, и остаются следы снаружи... чтобы такую чушь сделать, нужно быть очень «одаренным» человеком. А как еще яд мог попасть на наружную часть бутылки? Во время питья у нормальных людей ничего не проливается так, чтобы залить всю бутылку снаружи.

– Если яд был на поверхности бутылки, кто-то еще должен был пострадать – в отеле, в самолете?

– Абсолютно!

Пол-литировой бутылки такого снадобья хватило бы на всю гостиницу и на весь самолет.

– У Навального следы «Новичка», как сообщают немецкие медики, были обнаружены в крови, в моче и на коже. Можно ответить, как все-таки яд попал в организм?

– Употребить и внутрь, и наружно – и остаться в живых практически нереально. Должны быть военные симптомы – сужение зрачка, судороги, выделения из разных мест организма.

– Наличие таких симптомов могло бы подтвердить, что это был именно «Новичок»?

– Конечно. Избежать такой картины просто нереально.

– Кто сейчас может иметь доступ к «Новичку»?

– Все развитые страны мира, включая и США, и Россию. Все крупные страны имеют образцы и уже не раз воспроизводили у себя эти структуры. Так же в России есть все иностранные отравляющие вещества – эталоны. Потому что на их основе делаются эталоны для оборонной тематики. Но если в стране имеются иностранные яды, зачем применять что-то российское?

Просто слово «Новичок» сейчас все понимают неправильно. Это не вещество, а большая система вооружения, которая была предназначена для замены атомного оружия. И когда из этой «ракеты» собираются убить одного человека – это странно.

– Это яд для массового поражения?

– Конечно. К тому же перед применением его нужно было взорвать, потому что «Новичок» – это два и больше нетоксичных компонента. Но мы ни про какие взрывы не слышали.

– То есть если будет установлено, что где-то неподалеку был слышен подозрительный хлопок-взрыв, можно будет искать в этом направлении?

– Да, взрыв – это обязательный способ приведения в боевое состояние системы «Новичок». Там же в составе изначально нетоксичные препараты, их нужно смешать и взорвать, тогда получится отравляющая смесь.

Еще важный момент: «Новичок» очень плохо относится к воде, как и все фтор-фосфорные соединения, то есть гидролизуется достаточно быстро. Не так быстро, как зарин, конечно, но все-таки достаточно быстро, чтобы за пару часов гидролизоваться целиком.

– Новичков же несколько? И уже объявлено, что в данном случае использовались более устойчивые твердые вещества.

– Вот это странно – для твердых веществ никогда не делались бинарные системы, к которым относится «Новичок». Второе – устойчивы эти системы только в сравнении с зарином производства 1934 года, когда вещества были сильно неустойчивы. А между собой все «Новички» примерно одинаковы и по токсичности, и по гидролизу, и прочим свойствам.

– Следы «Новичка» остаются спустя время и могут быть обнаружены?

– Следы продуктов распада будут оставаться, и они будут определены в любом варианте.

– Какие возможны последствия для человека после отравления «Новичком»?

– То, что я видел и знаю, – месяцев 5 человек должен был пролежать в коме, а потом остатков его здоровья хватило бы еще на несколько месяцев.

– Как это было с химиком Железняковым, который случайно получил отравление при испытаниях «Новичка»?

– Да, и с Андреем Железняковым, и с другими тоже.

– Почему именно «Новичок» появляется в громких отравлениях последнего времени?

– Это единственная чисто русская разработка, продукт чисто российского производства.