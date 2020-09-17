"Откуда взялась злосчастная бутылка": команда Навального раскрыла шокирующие подробности отравления

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя и идет на поправку в берлинской клинике «Шарите». Более того, Алексей Анатольевич даже начал выходить на связь со своими сторонниками и заявляет о желании вернуться в России для продолжения работы. Между тем наибольшей интригой во всей этой истории остается то, кто может быть причастен к предполагаемому отравлению популярного блогера.

Впрочем, пролить свет на детали отравления в скором времени может сам оппозиционер. Этим утром на его страничке в социальной сети Instagram появился весьма интригующий пост.

«Откуда взялась злосчастная бутылка?» – этой фразой Алексей Навальный озаглавил публикацию, в которой прикрепил видеокадры из своего гостиничного номера в Томске. И информация о новых, ранее никому не известных обстоятельствах отравления, стала для многих настоящим шоком.

Как оказалось, всего через час после появления первых сообщений об инциденте с Навальным в самолете, следовавшем из Томска в Москву, члены его команды, остававшиеся в тот момент в Томске, вернулись в гостиницу, в которой жил оппозиционер с адвокатом, и изъяли из его номера все, что может пролить свет на причины отравления.

«Перенесемся в 20 августа. В тот день часть команды отправилась в столицу, но многие остались в Томске, чтобы доделать видео. В полете Алексей потерял сознание и задыхался, самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Практически сразу сотрудники ФБК, остававшиеся в Томске, узнали о произошедшем. Уже тогда они решили предпринять единственно возможные шаги. Вызвали адвоката, вернулись в номер, из которого буквально час назад выехал сам Навальный, и принялись фиксировать, описывать и паковать все, что сумели в номере найти. В том числе и бутылки из-под воды. Как именно это происходило, показано на видео», – говорится в публикации.

При этом в посте отмечается, что изначально никто не рассчитывал обнаружить какие-либо доказательства в изъятых из номера в отеле вещах. Однако спустя всего пару недель появилась информация о том, что именно на бутылке из номера в Томске немецкие специалисты выявили следы «Новичка». Позднее информацию об этом отравляющем веществе подтвердили еще три лаборатории.

«Теперь мы понимаем, что все это было сделано еще до того, как Навальный покинул номер и отправился в аэропорт», – подчеркивает автор публикации, которую, судя по всему, писал не лично Алексей Навальный.

Для многих сторонников оппозиционера информация о том, что его могли отравить непосредственно в гостинице, стала шоком, поскольку прежде рассматривались только версии о том, что яд политику подмешали в аэропорту или по дороге к воздушной гавани.

Кроме того, в этом посте содержится и анонс выступления Георгия Албурова, который пообещал уже вечером 17 сентября в передаче «Россия будушего» на официальном YouTube-канале оппозиционера рассказать обо всех подробностях.