Навальный заметил, что умение дышать самостоятельно недооценено

Оппозиционер Алексей Навальный, недавно выведенный из искусственной комы в связи с сильным отравлением, опубликовал селфи со своей семьей в Instagram.

В публикации он сообщил, что до сих пор почти ничего не может делать, но весь предыдущий день мог самостоятельно дышать.

«Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — написал Алексей Навальный.

Напомним, Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, летевшего рейсом Томск—Москва. Судно село в Омске, откуда уже позже Навального доставили в немецкую клинику «Шарите».

Сегодня глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что сообщения об отравлении Навального веществами группы «Новичок» имеют дезинформационный характер.