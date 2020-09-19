В Москве задержан политолог Валерий Соловей

Полиция задержала профессора Валерия Соловья, который вышел на Тверской бульвар с акцией «День перемен».
В настоящий момент политолог находится в ОВД по Тверскому району.
19 сентября, суббота
18 сентября, пятница
Полиция задержала профессора Валерия Соловья, который вышел на Тверской бульвар с акцией «День перемен».
В настоящий момент политолог находится в ОВД по Тверскому району.
журналист
«Сколково» построили не зря. В скором времени там будет испытано очередное чудо высоких технологий – носки без запаха. Ну, то есть не просто чистые, а те, которые вообще не пахнут, даже после активного использования. Жертвовать собой, точнее, испытывать носки предстоит десантникам из знаменитого Рязанского училища ВДВ
обозреватель
Самое обидное, что оскаровские реформаторы смахивают своей прямотой на большевиков и их логику. Рабочих и крестьян много веков унижали, поэтому пропаганда стала их выносить на первые полосы советских газет, чтобы всех затошнило. У многих до сих пор осталась иллюзия, что доведенный до абсурда формализм способен компенсировать царившую некогда несправедливость
писатель, журналист
Понятно, что школьные расстрелы всегда были проблемой Штатов, где оружие в свободной продаже; если это добралось до нас, дело плохо, но это в конце концов индивидуальный террор, мало ли сумасшедших или затравленных! А вот если это, как нам сообщили, организованная группа, да еще идейная, да еще вооруженная, – чем тогда наше время лучше проклятых девяностых?