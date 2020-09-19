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[16:26]На противника "Платона" завели уголовное дело за удар полицейского в шею
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[14:56]Путин рассказал о мощном российском оружии, которого нет ни у кого в мире
[13:58]В питерской квартире, забитой под потолок мусором, нашли тела двух пенсионеров
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[12:12]МИД России осудил Запад за вмешательство в дела Беларуси
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[10:01]Нападение на "Гражданское общество" и вторая волна ковида. Новости к утру 19 сентября

18 сентября, пятница

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[21:25]РФ возобновляет авиасообщение с Баларусью, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей
[21:02]В питерском бассейне 8 детей отравились парами хлора, пятеро госпитализированы
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На противника "Платона" завели уголовное дело за удар полицейского в шею

Общество
16:26, 19 сентября 2020

На противника "Платона" завели уголовное дело за удар полицейского в шею

Адвокат Сергей Тельнов сообщил о возбуждении уголовного дела о применении неопасного насилия к представителю власти в отношении дальнобойщика Михаила Ведрова. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Дело возбуждено по инциденту, который произошел 11 сентября на акции в Твери. Дальнобойщики совместно с участниками Объединения перевозчиков России остановили колонну машин на выезде из города.

В определенный момент один из полицейских начал кричать на участников акции, из-за чего у них завязалась перепалка с Ведровым. В итоге дальнобойщик был задержан.

Сначала Ведрова отпустили с обязательством о явке, позже он был оставлен в ИВС, а затем направлен под домашний арест.

Противники системы «Платон» выступают против сбора за использования федеральных трасс для грузовых перевозчиков.

Теги: #"Платон"

Рубрика: Общество

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