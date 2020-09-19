На противника "Платона" завели уголовное дело за удар полицейского в шею

Адвокат Сергей Тельнов сообщил о возбуждении уголовного дела о применении неопасного насилия к представителю власти в отношении дальнобойщика Михаила Ведрова. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Дело возбуждено по инциденту, который произошел 11 сентября на акции в Твери. Дальнобойщики совместно с участниками Объединения перевозчиков России остановили колонну машин на выезде из города.

В определенный момент один из полицейских начал кричать на участников акции, из-за чего у них завязалась перепалка с Ведровым. В итоге дальнобойщик был задержан.

Сначала Ведрова отпустили с обязательством о явке, позже он был оставлен в ИВС, а затем направлен под домашний арест.

Противники системы «Платон» выступают против сбора за использования федеральных трасс для грузовых перевозчиков.