Верх цинизма или ненасытный "Платон"

Глава Минтранса России Евгений Дитрих в безудержном стремлении создать в стране монопольную систему глобального слежения за людьми и грузами раскачивает экономическую лодку.

Эксперты предупреждают, что новые поправки Минтранса в закон о навигации чреваты рисками создания монополии, снижения ВПП России почти на триллион рублей в год, роста инфляции и снижения уровня жизни населения, и опасаются, что предлагаемая «цифровизация» колесного транспорта может привести страну к «экономическому инфаркту».

Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» (ОЗПП), внимательно изучив текст изменений к закону «О навигационной деятельности», заботливо спрятанному в глубине федерального портала проектов нормативных правовых актов, забило тревогу. Общественники направили в адрес главы ФАС Игоря Артемьева письмо, в котором обращают внимание на целый ряд негативных последствий принятия поправок, среди которых подрыв базовых принципов цивилизованной конкуренции, нарушение антимонопольного законодательства, существенный рост неналоговых платежей.

Все вместе это приведет к разгону инфляции, ухудшению делового климата и жизни граждан. Как будто нам санкционных ударов из-за границы недостаточно – сами себя решили добить.

Кто подзабыл, в ноябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтрансу совместно с профильными ведомствами представить предложения об использовании «больших данных» (big data) систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Платон» для развития на их основе электронных сервисов на транспорте. В правительстве тогда попытались всех успокоить: мол, обеспечение доступа к таким государственным информационным системам будет служить исключительно населению, а не цифровым монополиям. Чем еще больше подогрели подозрения. Ведь если чиновники говорят, что затевают что-то в интересах предпринимателей и народа, значит, как в том фильме, «будут грабить».

Так и получилось. Что из себя представляет проект изменений федерального закона, предложенный Минтрансом? Он подразумевает обязательную (обязательную!) установку на транспортные средства некоего «многофункционального бортового устройства». Это устройство должно быть подключено к Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», а далее – куда бы вы думали? Ну конечно к системе взимания платы «Платон». И этой вот аппаратурой предлагается в принудительном порядке оснастить весь (абсолютно!) колесный транспорт России, который перевозит и грузы, и пассажиров, включая такси. Естественно, за счет владельцев таких транспортных средств. За чей же еще! Ведь владельцам частной системы «Платон» нужно дать хорошенько заработать. Почему Минтранс так стремится помочь «Платону», остается только догадываться, а мы оставляем это, как говорится, за скобками.

Дальше – больше. «Следуя логике предлагаемых изменений, бизнес и государственные организации сначала будут обязаны передавать важнейшую логистическую информацию в систему «Платон», а потом – платить этой же частной структуре за предоставление данных», – возмущаются общественники.

«Платон» получит безграничный доступ к данным по движению всех колесных транспортных средств по всей стране, собирая всю информацию обо всех логистических потоках конкурирующих между собой перевозчиков и ритейлеров.

«Это затронет деятельность всех торговых сетей в стране, таких компаний как "Магнит", "Лента", "Перекресток" и др., ФГУП "Почта России", проекты электронной торговли Сбербанка, Яндекса, такси и многих других», – отмечается в письме ОЗПП. То есть компании, по сути, не только обяжут раскрывать частному «Платону» свои коммерческие секреты, но и заставят за это еще и заплатить. Верх цинизма.

«Это означает крайне высокие риски утечки и манипуляции данными, подрыв базовых принципов антимонопольного законодательства и цивилизованной конкуренции, защиты прав собственности и корпоративной безопасности, – уверен председатель ОЗПП Михаил Аншаков. – Особую актуальность данные риски приобретают в связи с участившимися в последнее время случаями утечек различных баз данных в Интернет и торговли базами данных».

Пострадают от нововведения также региональные и муниципальные власти, которые без конца латают свои бюджеты, пытаясь выполнить майские указы президента. Теперь им тоже придется платить оператору системы «Платон» за получение информации о движении транспорта.

В обращении к Игорю Артемьеву особо отмечено: передача навигационной информации через систему взимания платы «Платон» приведет к существенному росту неналоговых платежей и будет оказывать дополнительную финансовую нагрузку на всех участников рынка пассажирских и грузовых перевозок и, как следствие, другие отрасли экономики. Что вполне предсказуемо: за рост себестоимости рано или поздно расплачивается потребитель. А то ведь роста НДС и пенсионной реформы чиновникам мало, теперь пассажиры и покупатели должны еще квазиналог имени Дитриха платить.

По словам президента агрохолдинга Мираторг Виктора Линника, агропромышленные компании против каких-либо изменений, которые повышают стоимость товаров и услуг. Цену агропромышленные компании не могут просто поднять или опустить. Это определяет спрос и предложение. При этом «Платон», который собирает деньги за движение по дорогам, может легко поднять цены за «услуги» до любого уровня, и тот же агропромышленный сектор будет вынужден с этим смириться. Но затем это неминуемо приведет к убыткам в самом агропроме.

А ведь сколько из Белого дома звучало красивых слов о недопустимости избыточного фискального давления и дальнейшего роста неналоговой нагрузки на бизнес. Как уверенно ФНС призывало ограничить порядок введения такого рода платежей. Как жестко сам Владимир Путин недавно раскритиковал подобные квазиналоги. Но «Платон», толкаемый вперед разыгравшимся аппетитом его владельцев, виртуозно преодолел все эти преграды.

А истина? Истина в том, что страна в итоге получит букет из серьезного ухудшения предпринимательского и инвестиционного климата, повышения уровня инфляции и снижения уровня жизни граждан. И все эти симптомы неизбежно приведут нас к экономическому инфаркту. По оценкам экспертов, внедрение обязательной платы за навигационную информацию повлечет за собой рост цен на товары и услуги (ведь издержки за дань «Платону» будут закладываться в магазинные ценники) и другие негативные последствия. В совокупности с антимонопольными рисками это повлечет снижение ВВП России на 0.9% и составит около 900 млрд рублей в год.