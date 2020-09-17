"Ефремов там будет счастлив": названа колония с лучшими условиями для актера

Интересы Михаила Ефремова будет защищать новый адвокат – Роман Филиппов. Как теперь сложится судьба артиста?

Романа Филиппова нельзя назвать известным, раскрученным адвокатом. В адвокатуре он всего 4 года, что совсем немного, но общий юридический стаж у него 15 лет, и это выглядит уже солиднее. У нового защитника Ефремова необычное хобби — он занимается армрестлингом. Правда, вряд ли это ему поможет в работе над делом артиста.

Прежний защитник актера Эльман Пашаев превратил процесс в клоунаду, добился сурового наказания в колонии общего режима. И пока не понятно, как Филиппову удастся все исправить.

Есть ли у нового адвоката Ефремова шансы смягчить приговор, Sobesednik.ru спросил правозащитника, вице-председателя Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского.

– Я бы на месте адвоката сказал так: «Я изучил это дело. Протоколы, методика защиты была избрана неправильная. Ваше время очень дорого, уважаемый суд, подсудимый полностью признает свою вину и обязуется выплатить все компенсации родственникам без принуждения», – поделился своими мыслями о самой правильной стратегии защиты Ольшанский.

По словам Ольшанского, адвокату Ефремова надо упирать на то, что «аварийщиков», как правило, сажают в колонию-поселение. И просить, чтобы Ефремова отправили туда же — в силу того, что свою вину он полностью признал.

– Будет большой победой, если Ефремову колонию общего режима, которая есть полукаторга, заменят «санаторием» под названием колония-поселение, – говорит адвокат.

Просить скостить срок в данной ситуации правозащитник считает неуместным, суд это не оценит и вряд ли на это пойдет. Сконцентрироваться, убежден Ольшанский, нужно на режиме содержания.

– Под Зеленоградом есть хорошая колония-поселение. Отбывать срок там для Ефремова было бы счастьем, – дал наводку Филиппову Ольшанский.