Выгнать родных полковника Захарченко из элитной квартиры помешала бомба

Который год суд не может выселить родственников экс-полковника из 100-метрового жилья, обращенного в доход государства.

Семья Захарченко оспаривает конфискацию имущества. Дело уже не один год рассматривается в Никулинском суде столицы. Заседания часто откладываются. Вот и в минувший вторник оно не состоялось – на этот раз суд «заминировали».

Во вторник утром у здания Никулинского суда Москвы царило столпотворение. Вновь прибывшие спрашивали у переминающихся с ноги на ногу людей – в чем причина аншлага?

– Взрыв! То есть, опять заминировали суд, – отвечала женщина у закрытой на замок калитки.

В здание поочередно заходили сотрудники полиции, наконец прибыл наряд с собакой. Результат осмотра был предсказуем – никакой бомбы не нашли. Толпа рванула внутрь. Но весь график судебных слушаний безнадежно сбился.

Ждать своей очереди пришлось и бывшему экс-полковнику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за взяточничество. Правда, в отличие от нас, мерзших на улице, Захарченко находился в тепле – в специальном блоке СИЗО «Матросская тишина».

В слушаниях Никулинского суда экс-полковник участвует по видеосвязи, это разбирательство касается элитной квартиры на Мичуринском проспекте в видом на МГУ. Трехкомнатное жилье площадью почти 100 кв. метров было обращено в доход государства еще в 2017 году вместе с другим имуществом, изъятым у Захарченко. Но родные экс-полковника так и не покинули квартиру.

Ответчиками по иску, помимо самого Захарченко, значатся его родители Захарченко – Валентина и Виктор, сестра Елена Разгонова с мужем Алексеем и несовершеннолетним ребенком.

Слушания регулярно откладываются по разным причинам. Так, ранее Захарченко пожелал лично участвовать в слушаниях по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина», где он знакомится с материалами нового уголовного дела. Кроме того, ответчики подали встречный иск – о признании права собственности на спорное жилье. Судья Василиса Ляпина приняла его к производству.

Напомним, 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу отдела ГУЭБиПК МВД к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 294 УК РФ) со штрафом в 117 млн 990 тыс.рублей, а также лишил специального звания полковника и различных наград. Позднее Мосгорсуд снизил срок до 12,5 года колонии.

Как было установлено следствием и судом, в 2014 году Захарченко получил от бизнесмена и ресторатора Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree. С ее помощью он сэкономил около 3 млн рублей при посещении заведений сети.Кроме того, в 2016 году Захарченко предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

При обысках у Захарченко было найдено около 9 млрд рублей. Эта сумма впоследствии была перечислена на счет Казначейства России.

Илья Давлятчин.