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Никита Джигурда: Карьере Добровинского скоро придет конец!

Общество
13:36, 08 сентября 2020

Никита Джигурда: Карьере Добровинского скоро придет конец!
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Актер написал заявление в Следком. Он требует лишить обвинителя Михаила Ефремова статуса адвоката.

Как стало известно Sobesednik.ru, Никита Джигурда обратился в Следственный комитет РФ с заявлением против адвоката Александра Добровинского, представляющего в деле Михаила Ефремова интересы потерпевших – родственников погибшего 57-летнего курьера Сергея Захарова. Копия зарегистрированного заявления актера и некоторых прилагающихся к нему документов есть в распоряжении редакции.

Джигурда сомневается в том, что у Добровинского есть диплом о высшем юридическом образовании. Так же актер в своём заявлении в СК утверждает, что раздобыл документы, которые, по его словам, подтверждают якобы незаконную деятельность адвоката за границей. С помощью СК Никита Джигурда намерен доказать, что Александр Добровинский не имеет права заниматься адвокатской деятельностью.

Всеми подробностями своего собственного расследования Никита поделился с корреспондентом Sobesednik.ru.

— Я имею документы, говорящие о том, что 14 июля 2020 года Лондонским трибуналом лучших адвокатов Великобритании было вынесено решение, по которому была отозвана лицензия у филиала московской фирмы «Добровинский и партнеры» в Лондоне, который был у Добровинского, — говорит 59-летний Джигурда. — Этот филиал был уличен в отмывании денег. Но наказали по этому делу сотрудницу Добровинского, на которую он выписал доверенность. Сам он вышел из воды слегка подмоченным, поскольку он — гражданин России. Но у нас в стране тоже есть аналогичная статья. Поэтому я подал заявление в прокуратуру по поводу отмывания Добровинским денег через лондонский филиал.

Напомним, что Никита Джигурда всячески защищает Михаила Ефремова, и Александр Добровинский, представляющий другую сторону, для него является оппонентом. Актер делает все ради того, чтобы Ефремова не сажали за решетку, и настаивает на пересмотре некоторых доказательств вины актера, предоставленных защитой потерпевших.

В частности, Джигурда просил, чтобы суд не принимал во внимание видеозапись, предоставленную Добровинским, на которой Михаил якобы выходит с водительского места своего джипа сразу же после аварии.

— Я подал заявление по поводу подлога, который, я считаю, Добровинский совершил во время суда над Ефремовым, предоставив то самое видео, — продолжает Джигурда. — Также я хочу, чтобы прокуратура проверила наконец-то наличие высшего юридического образования у Добровинского А.А.

Джигурда утверждает, что обращался в высшие учебные заведения, которые, согласно информации в интернете, закончил адвокат. Но подтверждения о том, что Добровинский действительно там учился, ему, по словам Никиты, не пришло.

— Согласно разным источникам, с 1988 года он стал постоянно жить в России и экстерном получил диплом юриста, — пользуется информацией из Википедии, которая, как известно, нередко нуждается в проверке, Джигурда. — После этого он открыл свое адвокатское бюро. Но вузы, в которые мы обращались, не подтвердили того, что Добровинский у них учился. Я хотел задать вопрос об образовании ему лично, ради этого даже устраивал перформансы у здания суда во время заседаний по делу Ефремова, но Добровинский меня всячески избегал и даже заходил в суд через черный вход.

Мне прислали его диссертацию, которую он, как он сам говорил, защитил в академии МВД Волгограда в 2001-м году, а у меня на руках его диссертация с подписью: «Коломенский педагогический институт», — перечисляет нестыковки в биографии Добровинского актер. -- Если Добровинский и правда где-то учился, то должны сохраниться его зачетки, он должен назвать своих педагогов, сказать, с кем он учился. Но я думаю, что правдивую информацию он вряд ли сможет предоставить. И это, по-моему мнению, может положить конец его карьере адвоката. Я уже давно обещал, что этот день настанет!

Sobesednik.ru обращает внимание читателей на то, что информация и документы, предоставленные Никитой Джигурдой в СК РФ, требуют тщательной проверки и до ее завершения не могут считаться истиной. На основании только этой информации, которая является пока лишь предположением актера, рано делать выводы о деловой репутации адвоката.

Sobesednik.ru оставляет за Александром Добровинским право на ответ.

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Добровинский #Джигурда

Рубрика: Общество

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