Магов с горящим веником задержали у суда, где вынесут приговор Ефремову

У Пресненского районного суда в Москве задержали двух молодых человек, устроивших обряд перед оглашением приговора актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП.

Видео с частью обряда и задержанием магов выложил телеграм-канал Mash. На черном покрывале с магическими рисунками молодые люди разложили всю атрибутику для проведения некоего сеанса, веники из неизвестной травы и фотографии Михаила Ефремова и адвоката пострадавшей стороны Александра Добровинского.

Когда журналисты спросили у магов, кто они и чем отличаются от других чародеев, которые уже были у здания суда, те ответили: «Шарлатаны нам не интересны. Мы единственные, кого вам стоит бояться в этом огромном мире». После этого к автору фразы подошел полицейский: «Здравствуйте, вам меня стоит бояться».

До задержания один из магов успел зажечь веник из травы. При этом полицейский не стал задерживать магов без атрибутики, а приказал собрать всю магическую фурнитуру.