"Ефремова бросят в камеру к уркам-убийцам!": подруга актера о суровом приговоре

8 сентября поставлена точка в деле Михаила Ефремова. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы.

Подруга Ефремова, знаменитая актриса Наталья Лапина в шоке от сурового приговора судьи.

– В тюрьме Миша не выживет! – говорит Наталья. – У него слишком ранимая, чисто творческая натура. У Ефремова расшатанная психика, как у всех хороших актеров. Среди зэков ему будет очень тяжело! Как он там будет существовать, ума не приложу! Миша нормальный, интеллигентный человек. Его надо не в тюрьму, а в закрытый реабилитационный центр! Как это делают в Америке.

А здесь его с урками-убийцами засунут в какую-то камеру, где он, конечно же, погибнет. Но у меня такое чувство, что все ждут-недождутся, когда будут танцевать на его костях! Народу же нужны кровь и зрелища!

«Какое счастье, что Миша сидит на нарах!» Можно, подумать, что никто за руль пьяным не садится! Конечно, Ефремов виноват: я его не оправдываю. Но поймите: это не он сел за руль, а бутылка. Я маму похоронила от алкоголизма, я все это знаю! Это болезнь глубоко коснулась моей семьи. Всех скосила по этой линии!

Наталья Лапина // Фото: соцсети

Я смотрю на эту ситуацию как психолог, – продолжает Лапина. – Я 11 лет отработала в реабилитационных наркологических центрах США. У нас лечились актеры, например, Роберт Дауни-младший! Вот и Мишу нужно в похожий центр, а не в тюрьму. Поймите, человека не вернешь, его убила бутылка, что ни делай.

А Миша уже сам себя наказал. На его карьере поставлен крест. Но что же его теперь на гильотину отправлять? Конечно, Мишу нужно лишить прав пожизненно: я никогда бы больше не разрешила ему садиться за руль. Но лучше его отправлять не в тюрьму, а в реабилитационный центр.