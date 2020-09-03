В Кремле заявили, что готовы оказать помощь заболевшему коронавирусом Берлускони

У лидера партии Forza Italia, бывшего председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони выявлен коронавирус.

Об этом пишет газета La Repubblica.

Заболевание обнаружили после того, как 83-летний Берлускони вернулся с острова Сардиния, где встречался с бизнесменом Флавио Бриаторе, которому также диагностировали COVID-19. Сейчас Берлускони находится на изоляции дома.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в случае необходимости Россия готова оказать бывшему премьеру помощь – Владимир Путин «даст необходимые указания», передает «РИА Новости».