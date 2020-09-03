Лукашенко назначил новых глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко назначил новых главу КГБ и государственного секретаря Совета безопасности республики. Об том сообщает «БелТА».

Ранее Sobesednik.ru писал о планирующихся перестановках в руководстве Белоруссии, в частности, было известно об отставках глав КГБ, Совбеза и КГК.

Теперь же официально сообщается о том, что новым руководителем Совбеза назначен занимавший до настоящего времени должность председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакальчук, а новым руководителем КГБ стал Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля.