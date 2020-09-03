Лукашенко проведет перестановки в руководстве страны. В отставку уже отправлен глава КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время произведет кадровые перестановки в руководстве республики. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным белорусского издания «БелТА», назначения Лукашенко проведет уже в четверг, 3 сентября.
Ранее сообщалось, что после проведения президентских выборов указом от 19 августа Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром республики с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.
Другим указом президент назначил членов правительства. Согласно документу, все члены правительства, в том числе руководители силовых ведомств, сохранили свои посты.
В свою очередь, телеграм-канал «Пул первого» пишет, в рамках анонсированных перестановок в отставку отправлены глава КГБ Валерий Вакульчик, глава Совбеза Белоруссии Андрей Равков и руководитель Комитета государственного контроля Иван Тертель. На их должности назначены новые руководители.