Лукашенко проведет перестановки в руководстве страны. В отставку уже отправлен глава КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время произведет кадровые перестановки в руководстве республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным белорусского издания «БелТА», назначения Лукашенко проведет уже в четверг, 3 сентября.

Ранее сообщалось, что после проведения президентских выборов указом от 19 августа Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром республики с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

Другим указом президент назначил членов правительства. Согласно документу, все члены правительства, в том числе руководители силовых ведомств, сохранили свои посты.

В свою очередь, телеграм-канал «Пул первого» пишет, в рамках анонсированных перестановок в отставку отправлены глава КГБ Валерий Вакульчик, глава Совбеза Белоруссии Андрей Равков и руководитель Комитета государственного контроля Иван Тертель. На их должности назначены новые руководители.