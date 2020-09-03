Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце

Актер Михаил Ефремов заявил, что признает свою вину в аварии со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.

Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», – заявил артист перед прениями сторон в Пресненском суде.

Гособвинение сочло вину Ефремова доказанной. «Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу», – сказала прокурор.

Напомним, в ходе предварительного следствия Ефремов уже признавал вину, однако впоследствии отказался, заявив, что ничего не помнит. Актер утверждал, что в момент ДТП находился на пассажирском сиденье и попросил назначить еще несколько экспертиз, а также отправить его в институт имени Сербского, чтобы ему восстановили память.

Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии.