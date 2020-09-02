В Петербурге бежавшие из дома женщины смогут оставить своих собак у волонтеров

В Петербурге ИНГО Кризисный центр для женщин расширил программу для пострадавших от домашнего насилия. Теперь женщины, столкнувшиеся с абьюзом внутри семьи, смогут забрать из опасного домохозяйства и своих питомцев.

Новая программа центра реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив и Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Я свободен».

В сообщении Кризисного центра поясняется, что зачастую при наличии домашних животных насилие в семье распространяется в том числе на них или даже начинается именно с плохого отношения к питомцам.

«Решение оставить животное с агрессором в одном помещении для пострадавшей от насилия – это не только риск подвергнуть питомца опасности, но часто и сохранение неразорванной связи, которую обидчик может использовать для манипуляций и угроз, добиваясь ее возвращения», — поясняют в центре.

Теперь волонтеры фонда «Я свободен» смогут принять на срок до двух месяцев животных у клиенток центра, пока кризисная ситуация не разрешится.