Диагноз Навального, TikTok и Трамп, 1 сентября в октябре. Главное к утру 25 августа

Анестезиолог-реаниматолог из Москвы Борис Теплых, участвовавший в лечении Алексея Навального в Омске, признал, что первым делом ему вкололи атропин — вещество, которое вводят при отравлении: «Что касается атропина, который коллеги назначили для лечения, то в первые минуты после поступления инъекции этого препарата пациенту были сделаны. В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения», — приводит его словам «Интерфакс».

Счетная палата обнаружила ряд проблем в работе Пенсионного фонда. Как говорится в отчете организации, выплаты пенсий иногда продолжаются после смерти человека (порядка 377 млн рублей), из 1061 проверенного случая в 171 — нарушались пенсионные права с недополученными 3 млн рублей отчислений. В частности, проблема возникает из-за создания нескольких счетов одного человека или присвоения одного СНИЛС нескольким людям.

Социальная сеть TikTok подала в суд на указ Дональда Трампа о том, что её использование на территории США будет запрещено, если её не продадут американской компании.

Депутат от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой перенести в этом году начало учебного года на 1 октября, чтобы избежать вспышки коронавируса. «Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года», — пояснил он РИА Новости. Предложение направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигун провел встречу со Светланой Тихановской, которую белорусская оппозиция считает победившей на выборах президента Беларуси. Как сообщается на сайте Госдепартамента, они обсудили ситуацию в Республике, а также развитие прав человека и демократии в стране. Бигун «подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси, суверенному праву ее народа избирать своих лидеров и определять свое собственное будущее».