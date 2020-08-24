В Москве решать, продолжат ли дети учиться дистанционно, будут их родители

Столичные школьники этой осенью смогут продолжить дистанционное обучение, если их родители примут такое решение.

Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков, передает агентство «Москва».

«Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только уведомить классного руководителя, написать заявление», – сказал Молотков. Он заверил, что школы обеспечены нужным запасом защитных и дезинфицирующих средств.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова между тем рассказала, что мероприятия для первоклассников будут организованы локально, пишет ТАСС. По ее словам, каждое учебное заведение отработало свой индивидуальный режим работы. «Нормы соблюдения мер профилактики в школах остаются стандартными – и термометрия на входе и в процессе учебного дня, маски с перчатками, обеззараживающие средства», – отметила Ракова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что для столичных школьников учебный год начнется в обычном формате. Детей не будут заставлять носить маски, однако массовые мероприятия отменены до конца года.