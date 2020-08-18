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Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии

Политика - Деньги
17:01, 18 августа 2020

Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

В преддверии нового учебного года резко повысился спрос на необходимые для школы принадлежности. Расходы на школьную форму, ранцы, канцелярию и спортивную одежду зачастую могут достигать 20 тысяч рублей. Существует однако ряд способов, которые позволят сэкономить на сборах до 50% от предпологаемых трат.

NEWS.ru поделился мнением экспертов о том, где и в какое время лучше покупать всё необходимое для учебы с экономией.

По данным Росстата, в среднем стоимость ранца по России составляет около 2000 рублей, тетрадь будет стоить 6,95 рубля, шариковая авторучка — 17,85 рубля, а карандаш — 15 рублей. Один учебник обходится в 437 рублей, а спортивный костюм для занятий физкультурой — в 1814 рублей. По этим данным можно подсчитать, что подобный набор выйдет в стоимость около 5100 рублей, а это еще далеко не весь список необходимого для ребенка в школе.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рекомендует приобретать принадлежности для учебы через интернет у российских или зарубежных продавцов, где товары могут оказаться на 30–50% дешевле. Также стоит следить за акциями и скидками.

Для экономии в целом Карпов советует отказаться от импульсивных покупок и делать их либо заблаговременно — за несколько месяцев до нового учебного года, либо после его начала, когда уже начинают окрываться школьные базары, где можно купить еще не распроданную продукцию по скидкам. Он также отмечает, что покупки массовых «школьных» товаров в тех или иных гипермаркетах обойдутся дешевле, чем в специализированных магазинах.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что экономия не должна влиять на качество приобретаемых вещей. Она предлагает делать покупки в складчину с другими родителями, а какие-либо брендовые вещи есть возможность приобрести на профильных сайтах бывшими в употреблении.

Волынец также отмечает, что школьную форму необязательно покупать именно к началу учебного года. Это можно сделать в октябре или даже в ноябре, когда продавцы снизят цены.

В целом, в этом году сборы ребёнка в школу с покупкой всей нужной одежды и принадлежностей может обойтись в сумму от 10 до 20 тысяч рублей, заключила эксперт.

Рубрика: Деньги

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