Суд по делу Ефремова отложили, актер настаивает на биологической экспертизе

Пресненский районный суд Москвы отложил разбирательство по делу в отношении актера Михаила Ефремова на 31 августа.

Как пишет ТАСС, такое решение связано с отсутствием защиты у подсудимого. В случае, если она так и не появится к указанной дате, адвокат будет назначен судом в порядке статьи 51 УПК РФ, предполагающей обязательное участие защитника.

Отмечается, что актер настаивает на биологической экспертизе по его делу. Он утверждает, что в момент ДТП находился на пассажирском месте.

Напомним, на прошлой неделе Ефремов отказался от двух своих адвокатов, посчитав, что они вызывают насмешки у судьи, а также у потерпевшей стороны.

Автокатастрофа с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Артист в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погиб водитель фуры Сергей Захаров. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.