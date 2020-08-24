Спасатели вынесли из дома в Ярославле, где взорвался газ, 150 домашних животных

Сотрудники Ярославского пожарно-спасательного гарнизона эвакуировали из дома, где произошел взрыв, около 150 животных.

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. «Некоторые вели себя спокойно, даже дружелюбно, но больше половины были напуганы, с ними спасатели обращались особенно внимательно и осторожно», – приводятся слова старшего инструктора пожарно-спасательной части МЧС Николая Нефедова. Отмечается, что большая часть спасенных зверей – кошки и котята. Некоторым из них понадобилась ветеринарная помощь.

Напомним, ЧП в Ярославле случилось 21 августа. В квартире на четвертом этаже дома на улице Батова произошел взрыв бытового газа. Обрушилась часть здания, было повреждено 12 квартир, шесть из них уничтожены полностью. Погибли две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, трое из них находятся в больницах. Было эвакуировано 210 человек, в том числе 37 детей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»).