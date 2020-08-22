В результате взрыва газа в Ярославле разрушено шесть квартир. Есть погибшие

В Ярослвавле в результате взрыва бытового газа в жилом доме повреждено 12 квартир, шесть из которых разрушены полностью.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В результате происшествия повреждены 12 квартир: шесть квартир полностью уничтожены, шесть – частично. В них зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей, из которых в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок», – сообщил собеседник агентства.

Спасатели уже приступили к обследованию дома с помощью комплекса «Струна», чтобы определить степень повреждения и возможность дальнейшей эксплуатации здания.

В доме обрушились межэтажные перекрытия с шестого по первый этажи и внешняя стена здания с пятого по третий этажи. Всего из дома было эвакуировано более 200 человек.

«Из пострадавшего дома эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей, спасены 14 человек, их которых пять человек по коленчатому подъемнику с верхних этажей, восемь человек по лестничным маршам, один человек спасен из-под завалов», – сказали в МЧС.

Среди пострадавших также есть трое погибших. Их семьям мэр Ярославля Владимир Волков пообещал выплатить по миллиону рублей.

По данным пресс-службы правительства региона, распоряжение о выплатах дал губернатор Дмитрий Миронов. Глава Ярославской области в субботу также посетил двух пострадавших, госпитализированных в больницу имени Соловьева, и передал им фрукты.