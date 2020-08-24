Добровинский подтвердил, что Пашаев вновь будет защищать Михаила Ефремова в суде

Эльман Пашаев, от которого ранее отказался Михаил Ефремов, вновь стал адвокатом артиста по делу о смертельном ДТП.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, «даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего».

Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил, что Пашаев вновь стал адвокатом актера. «Как я и предполагал еще на суде в пятницу, мы снова увидим Эльмана Пашаева в качестве адвоката господина Ефремова», – сказал Добровинский, выразив надежду на то, что 31 августа слушание состоится без переносов.

Напомним, сегодня заседание по делу Ефремова, отказавшегося от услуг адвокатов, перенесли на 31 августа, чтобы артист мог найти нового защитника. Представитель старшего сына погибшего Виталия Захарова Сергей Аверцев считает, что действия актера могут быть спланированным шагом с целью затянуть процесс.