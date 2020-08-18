Под Иркутском арестовали банду лесорубов-нелегалов, которых прикрывали чиновники

Полиция Иркутской области возбудила уголовное дело о преступном сообществе, занимавшемся незаконными вырубками леса.

Как сообщает пресс–служба ГУ МВД РФ по региону, организатору и участникам группы вменяются незаконные вырубки леса в объеме 2,8 тысячи кубометров. «Причиненный ущерб лесному фонду оценивается в более чем 18 млн рублей», – указывается в сообщении ведомства.

В ходе расследования серии уголовных дел о незаконных рубках леса полицейские задержали 28 подозреваемых, 13 из них подозреваются в совершении 22 преступлений в составе организованного сообщества.

По данным следствия, создателем преступного сообщества являлся 52–летний бизнесмен и четверо его сообщников. Они осуществляли преступную деятельность в Зиминском районе в течение более года, при этом им покровительствовали чиновники.

«Полицейские получили информацию о том, что руководитель одного из территориальных госучреждений заранее оповещал так называемых черных лесорубов о рейдах, скрывал следы рубок, давал указания занижать размер причиненного ущерба и регулярно получал за эти действия денежное вознаграждение», – поясняется в сообщении.

В ходе обысков изъято 14 грузовых и легковых машин, в том числе премиум-класса; бензопилы, радиостанции, телефоны и компьютерная техника, а также различные печати и бланки. Сейчас предполагаемый лидер сообщества и трое его подельников находятся под арестом.

Уголовное дело возбуждено по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

Накануне, 17 августа, Sobesednik.ru писал о том, что сотрудники Иркутской таможни совместно с транспортной полицией выявили контрабанду леса в Китай на 420 млн рублей.