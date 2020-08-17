ФТС и МВД выявили контрабанду леса в Китай из Иркутской области на 620 млн

В Иркутской области таможенники совместно с транспортной полицией выявили контрабанду леса в Китай на 420 млн рублей.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную таможенную службу. Сообщается, что одновременно МВД занимается расследованием другого эпизода, связанного с незаконными поставками лесоматериалов на сумму примерно в 200 млн рублей.

Выяснилось, что для вывоза леса злоумышленники зарегистрировали в Иркутске две фиктивные организации, заключив большое количество договоров с китайскими компаниями. В 2019-2020 годах таким образом было экспортировано 57,6 тысячи кубометров хвойных и лиственных пород. При этом в контрольные органы направлялись поддельные документы.

ФТС возбудила два уголовных дела по части 3 статьи 226.1 УК РФ. По первому делу привлечены три гражданина, по второму – четыре.

Кроме того, МВД по факту поставок на 200 млн рублей возбудило три уголовных дела по части 3 статьи 226.1 УК РФ.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, задержаны трое подозреваемых.