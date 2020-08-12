В США предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в стрельбе у Белого дома

Полиция США предъявила обвинение 51-летнему жителю Мэриленда, который устроил стрельбу у Белого дома в Вашингтоне.

Об этом пишет The New York Post.

Напомним, инцидент произошел 11 августа. К офицеру Секретной службы Белого дома подошел мужчина, который заявил, что у него есть оружие и достал некий предмет, после чего офицер выстрелил в него. Президент Дональд Трамп вынужден был прервать пресс-конференцию.

Стрелок опознан как 51-летний Майрон Берриман из штата Мэриленд. В настоящий момент он находится в медучреждении.