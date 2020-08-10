В башкирском Куштау сотня неизвестных провоцировала экоактивистов на конфликт

Около сотни человек пытались провоцировать экологических активистов у шихана Куштау на конфликт, передает портал «Правда ПФО».

Напомним, эко-инициатива требует аннулировать разрешение на строительство и вырубку леса на территории Куштау. На одну из активисток был составлен протокол о самоуправстве.

В ночь на 10 августа против активистов выступили около сотни человек, прибывших на место событий на автобусах с надписями «Заказной». На их руках были белые повязки.

Неизвестные пытали провоцировать активистов, удалить их с горы.

Ранее в защиту Куштау на месте выступили более трех тысяч человек, которые развернули флаг Башкортостана и встали вокруг шихана живой цепью. Силовики не пресекали акцию.

Активисты препятствуют работе «Башкирской содовой компании» на месте, которая уже приступила к геологоразведке. Экологисты уверены, что сырьевые работы уничтожат биологическое разнообразие шихана.