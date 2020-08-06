В Башкирии задержаны активисты, выступавшие против вырубки леса

Возле шихана Куштау в Башкирии задержано не менее семи активистов, которые попытались воспрепятствовать работам по вырубке леса. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на одного из активистов Руслана Нуртдинова.

При этом Нуртдинов заявил, что приехал на Куштау за 300 километров с друзьями на прогулку и стал очевидцем ситуации, когда задерживали активистов. Но в итоге, когда он и его товарищи начали задавать вопросы, их тоже задержали.

Сейчас все задержанные находятся в Ишимбайском РОВД. В отношении одной из активисток ранее уже был составлен протокол о самоуправстве.

Известно, что всего на месте стычки действует порядка 60 силовиков.