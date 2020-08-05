Эко-активисты в Башкири обустроили палаточный лагерь против добычи известняка

Экологические активисты в Башкирии выстроили живую цепь, чтобы перекрыть дорогу грузовикам с рабочими, которые направлялись на вырубку леса на шихане Куштау, пишут «Такие дела» со ссылкой на Гринпис.

В организации говорят, что в начале августа на шихане появились люди в камуфляже, которые огораживали площадки под вырубку леса.

В первый заезд 4 августа грузовик не смог заехать на территорию, но после вернулся в сопровождении трех других машин.

Активисты обустроили лагерь на территории Куштау и 9 августа планируют снова выстроиться в живую цепь.

Со стороны Гринпис написано заявление в Генпрокуратуру, где «зеленые» предупреждают, что добыча известняка в регионе может привести к уничтожению шихана и исчезновению редких видов животных и птиц.