Путин обязал сотрудников Росгвардии называть имя и должность

Владимир Путин подписал закон, согласно которому росгвардейцы обязаны представляться и предъявлять удостоверение.

Документ опубликован на портале правовой информации.

В нем указывается, что сотрудники Росгвардии должны называть гражданам, к которым обращаются, свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение по требованию. До настоящего момента росгвардейцы не были обязаны были этого делать.

Также силовики обязаны сообщать причину и цель обращения к гражданину и разъяснять причину и основания применения ограничительных мер.

Исключение составляют ситуации, когда нужно оперативно пресечь правонарушение либо когда ведется преследование.