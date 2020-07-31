Мэрия Хабаровска не стала выдавать обещаные Фургалом квартиры. Дегтярев в курсе

Незадолго до своего ареста экс-губернатор Сергей Фургал подписал постановление о передаче 23 квартир по адресу Аэродромная, 21 в Хабаровске муниципалитету, чтобы туда переселили жильцов рухнувшего дома на улице Зои Космодемьянской. «Сегодня подписал постановление, и с этого дня квартиры уходят в город — жильцы рухнувшего дома начнут получать ключи и ордера», — приводил тогда его слова Dvhab.

С вопросом успел ознакомиться и врио губернатора Михаил Дегтярев, но сегодня стало известно, что, несмотря на это, после ареста Фургала местные власти передали эту недвижимость в маневренный фонд.

«Нам отказались выдавать документ, в котором указано, на каком основании принято такое решение. Причем изначально мы ходили в администрацию города, подписывали бумаги, что согласны на выдачу квартир взамен старых. А сейчас узнали, что эти квартиры числятся в маневренном фонде. Получается, нас туда не поселят», — возмущается одна из жительниц разрушенного здания Галина Кутейко.

В мэрии в ответ пояснили, что эти действия предусмотрены законом, так как существует очередь по расселению аварийного жилья, а новые квартиры горожане получат лишь в течение двух лет. «Есть очередь на расселение, там 26 бараков, и если мы в обход этих людей отдадим жилье в собственность жителям сталинки на улице Зои Космодемьянской, то у остальных возникнут закономерные вопросы: почему кто-то получил квартиры вне очереди?» — комментирует глава пресс-службы мэрии Руслан Соколов, предположив, что ранее жильцы обвалившегося дома просто не поняли Фургала.

Впрочем, в курс дела представитель оставшихся на улице жильцов Константин Алексюк ввел и Михаила Дегтярева, когда тот после окончания митинга вышел к протестующим гражданам, следует из трансляции «Дождя». Он отправил врио письменное обращение, а также одним из последних сумел обратиться к назначенцу: «Сергей Иванович Фургал распорядился выделить пострадавшим семьям, которые проживали в этом доме 23 квартиры по улице Аэродромна, 21. (...) У меня лично есть информация, что администрацией города этот процесс тормозится», — рассказал он, также подняв вопрос о невыплате положенных жильцам средств.

Дегтярев в ответ представил юристу первого вице-губернатора Александра Никитина, предложив переговорить с ним, но все же пообещал изучить вопрос лично:

«Нам нужны такие грамотные в народном совете... Значит, разберусь. Ничего обещать не буду».