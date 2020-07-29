Немецкие ученые доказали, что собаки могут искать людей с коронавирусом

В Университете ветеринарной медицины Ганновера (Германия) провели исследования, показавшие, что собак можно научить находить коронавирус по запаху.

Как говорится в отчете ученых, опубликованном в BMC Infectious Diseases, в результате диагностическая чувствительность (доля положительных результатов, верно определенных как положительные) составила 82,63%, а диагностическая специфичность (доля отрицательных результатов, верно определенных как отрицательные) — 96,35%.

В ходе исследования восемь собак привыкали к запаху две недели и тренировались ещё в течение недели. Обучение проходило по «Системе обучения собак обнаружению» (DDTS; Kynoscience UG, Германия).

В своих выводах ученые уточняют, что это испытание было пилотным и его необходимо перепроверить в дальнейших, более подробных исследованиях, однако результаты, по их мнению, говорят о способности собак определять коронавирус с высоким уровнем вероятности.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Австрии также уже начали обучать собак обнаружению коронавируса у людей.