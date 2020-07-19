"Вынюхивать" коронавирус: служебных собак в Австрии учат искать болезнь

Министерство обороны Австрии рассказало о новом экстравагантном способе обнаружения людей, зараженных коронавирусом, даже если у них симптомов: для этого предлагают использовать служебных собак, натренированных на поиск молекул COVID-19.

«Не новость, что наши служебные собаки могут обнаруживать различные вещества. Кроме собак для обнаружения боевых веществ, у нас есть собаки для обнаружения наркотиков, которые могут определить по запаху взрывчатку или наркотики. <…> В настоящее время мы находимся на этапе испытаний так называемой собаки-ищейки на коронавирус. Она должна "вынюхивать" болезнь у людей», – передает ТАСС слова главы министерства Клаудии Таннер.

Собак будут готовить в кинологическом военном центре, причем первая овчарка уже начала изучать новую программу. Её готовят с помощью запаха зараженной маски, которая была предварительно обработана ультрафиолетом, дезактивирующим болезнь, чтобы не подвергать животное риску заражения. Овчарка ищет трубку с этим запахом, и в случае успеха её поощряют лакомством.