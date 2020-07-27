Стивен Сигал собирается заняться защитой Байкала и освоением Дальнего Востока

Актер Стивен Сигал в ходе посещения Бурятии заявил о намерении принять участие в программе «дальневосточный гектар».

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сигал рассказал, что в течение 40 лет разрабатывал свой бизнес-проект. «Я знаю, что в России существует программа "дальневосточный гектар", возможно, я воспользуюсь этим», – сказал Сигал. Он рассказал, что хотел бы заниматься защитой Байкала и обучением детей боевым искусствам.

Актер отметил, что «очень важно защищать язык». «Именно устное общение надежнее, чем какие-то записи. Потому что 30% из всего, что вы читаете – ложь», – подчеркнул он.

В 2016 году Стивен Сигал получил российский паспорт лично из рук Владимира Путина. В 2018-м актер был назначен спецпредставителем МИД дел по гуманитарным связям с США. Сигал заявлял, что хотел бы стать губернатором Приморского края.