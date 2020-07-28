Самые грибные места Москвы и Подмосковья в 2020 году назвал миколог

Sobesednik.ru выяснил, где лучше всего охотиться на белые, лисички и подберезовики.

Погода так и шепчет: «Иди-и-и в лес, собира-а-ай грибы». Грибной сезон в этом году начался намного раньше привычного срока. Sobesednik.ru выяснил у миколога, где лучше всего охотиться на белые, лисички и подберезовики.

– В 2020 году грибы идут на месяц раньше, – подтвердил нам миколог, член Союза грибников России Михаил Вишневский. – Погода способствует: все началось еще с теплой зимы, а сейчас поддерживается дождями.

По словам эксперта-миколога, в этом году при выборе места для грибной охоты можно даже не заморачиваться: грибов много во всех лесах: «Даже там, где их особо и не было, идут грибы, включая белые, подосиновики, подберезовики...»

– В Московской области ситуация в целом не меняется, – замечает Вишневский. – Самые грибные направления в Подмосковье – это западное от Звенигорода и дальше и южное от Серпухова и дальше. Сейчас в силу погодных особенностей обозначилось третье грибное направление – самый север области. Дожди заходили в регион с севера, хорошо прошли и сейчас там тоже много грибов.

Москвичам, которые не рвутся ехать «за тридевять земель», в область, эксперт-миколог советует отправляться на восток Москвы в парк Лосиный остров или на юг в Битцевский парк. Там тоже этим грибным летом можно собрать хороший урожай.

– Если говорить независимо от региона, то самое грибное место – это опушка, – раскрывает секреты эксперт. – Есть еще одна хитрость: грибы растут и от опушки вглубь поля еще метров на 15-20. Там обычно никто не собирает и грибов море. Эквивалентное лесной опушке место — это молодой лес, который вырос на месте заброшенного пастбища, которое долгое время удобряли навозом.

На всякий случай миколог напоминает непродвинутым грибникам правила безопасного сбора грибов, чтобы прямиком из леса не попасть на больничную койку.

– Нужно знать в лицо ядовитые грибы своего региона, – советует Михаил Вишневский. – Их намного меньше, чем съедобных, и выучить их проще. Второе правило – нужно избегать ажиотажного сбора. Это когда ты собираешь что-то массовое типа опят или сыроежек, рядом появляются другие грибники, и ты начинаешь метать грибы в корзину с огромной скоростью, чтобы «врагам» не досталось. Именно в этот момент в корзину попадают ядовитые двойники. Поэтому дома надо все спокойно просмотреть и перебрать.